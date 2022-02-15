Emmy adayı ‘Your Honor’ın uyarlaması geliyor

Tüm dünyada büyük ses getiren, Breaking Bad yıldızı Bryan Cranston'ın başrolde olduğu ‘Your Honor’ dizisi Türkiye televizyonlarına uyarlanıyor.
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Altın Küre adaylığı bulunan ve Peter Moffat tarafında yaratılan dizi, Showtime ekranlarında bir sezon yayınlandı ve Cranston'ın TV'ye dönüşünü müjdeledi.
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Uzun süredir hangi kanalda yayınlanacağı merakla beklenen ve adı Hakim olarak belirlenen uyarlamanın kanalı ATV oldu. Emmy ödüllü Bryan Cranston’ın başrolünde olduğu Your Honor’ın Türkiye versiyonunda başrolü usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu üstleniyor.
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Uzun süredir hazırlıkları yapılan Hakim’in etkileyici hikayesinin yanı sıra güçlü oyuncu kadrosuyla yakında atv ekranlarında olacak.
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Orijinal dizide, oğlu bir trafik kazasına karışan ve birinin ölümüne sebep olan Yargıç'ın, oğlunu kurtarma çabası ve düştüğü ikilem anlatılıyordu. Dizinin yerli versiyonunda da bir hakimin aynı kaderi paylaşması bekleniyor.