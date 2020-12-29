Emine Erdoğan: Bu sabah Cumhurbaşkanımızı, Leblebi ile birlikte uğurladık
29 Aralık 2020 16:56
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı I Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sahiplendiği engelli köpek 'Leblebi' ile fotoğraf paylaştı.
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Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sabah Cumhurbaşkanımızı Leblebi ile birlikte uğurladık" dedi. Paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Emine Erdoğan'ın 'Leblebi'yi sevdiği fotoğraflar da yer aldı.
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Emine Erdoğan, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında İstanbul Fatih'teki Yedikule Hayvan Barınağı'na ziyaret etmiş ve burada 'Leblebi' isimli engelli bir köpeği sahiplenmişti. Erdoğan, daha önce yine Twitter hesabından Leblebi'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bahçesindeki kulübesinin görüntülerini paylaşmıştı.