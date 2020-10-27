Emily Ratajkowski hamile olduğunu böyle duyurdu!
Dünyaca ünlü model ve oyuncu Emily Ratajkowski, hamile olduğunu bir dergiyle yaptığı özel çekimle haftalar sonra duyurdu
27 Ekim 2020 10:56
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Polonya asıllı ABD'li model ve oyuncu Emily Ratajkowski, son olarak yıllar önce uğradığı tacizi itiraf etmesiyle gündeme gelmesinin ardından bu kez hayranlarını sevindiren bir haber verdi.
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29 yaşındaki Ratajkowski hamile olduğunu duyururken, bunu eşine az rastlanır bir yöntemle gerçekleştirdi.
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Emily Ratajkowski hamile olduğunu böyle duyurdu!
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Dergiye röportaj da veren Ratajkowski, 2018 yılında evlendiği eşi Sebastian Bear-McClard’la birlikte bebek için çok heyecanlı olduklarını söyledi.
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Emily Ratajkowski hamile olduğunu böyle duyurdu!
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