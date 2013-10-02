Elvis Presley, 1935 Mississippi, emret komutanım!

Popüler bir askerlik şarkısı olan ‘Muss i denn zum Städtele hinaus’, en az 200 yıllık bir ezgidir. Elvis, bu şarkıyı ‘Wooden Heart’ adıyla İngilizceye çevirerek Alman korosu eşliğinde 45’lik plağa okumuştu. Kral, bu versiyonu ‘G.I. Blues’ adlı filminde de kullanmıştı.
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Hayranları bir imza alabilmek için gece gündüz ‘kral’ın yolunu gözlüyordu. Yeterince sabırlı olabilenler sonunda ödülünü alıyordu! Elvis de hayranlarını kırmayıp imza dağıtıyordu. Ünlü yıldız yakışıklılığı ve şarkılarıyla özellikle genç kızların kalbini fethediyordu.
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55 yıl önce, 1 Ekim 1958 günü askerlik görevini yapmak için Almanya’ya gemiyle gelen Elvis Presley, hayranlarından oluşan çılgın bir kalabalık tarafından trenle Friedberg’e uğurlanmıştı. Elvis Almanya'ya ayak bastığında o güne kadar 50 milyondan fazla albüm satmış bir dünya yıldızıydı.
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Elvis, 2 ekimde tankçı taburunda askerliğini yapmak üzere 3707 numaralı koğuşta kalmaya başladı. ‘Kral’ olduğundan bazı imtiyazlara sahipti. Kışla dışında kendisine tahsis edilen bir otel odası, Friedberg’de dilediği zaman konaklayabileceği bir ev gibiydi.
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Elvis’in büyük annesi Minnie Mae, babası Vernon Presley ve iki koruması da askerliği döneminde Almanya’daydı. Bad Nauheim’daki Grunewald otelinde kalan Presley’in 14 numaralı odası gece gündüz hayranlarının takibindeydi. Onu otel dışında yakalayıp imza alabilmek hayaliyle kapıda adeta nöbet tutmuşlardı.
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Almanya, aynı zamanda Elvis’in müstakbel eşiyle tanışmasına da vesile olmuştu. Priscilla, Amerikan Hava Kuvvetleri’nde subay olan üvey babasının görevi nedeniyle Bad Nauheim’a geldiğinde sadece 14 yaşındaydı. İkili tanışmalarından ancak sekiz yıl sonra evlenmişlerdi.
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Angelika Springauf da Bad Nauheim otelinde Elvis için nöbet tutan genç kızlardandı. Arka fondan da anlaşılacağı üzere Elvis’le fotoğraf çektirmeyi başaran nadir hayranlarından olan Angelika bu anısını hâlâ unutamıyor.
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Dönemin ünlü Rock’n Roll yıldızlarından Bill Hailey, Avrupa turnesi kapsamında Frankfurt’a geldiğinde meslektaşını ziyaret etmeyi ihmal etmemişti. Her ikisi de kullandıkları akort teknikleriyle Rock’n Roll’a yön vermiş ve genç kitleleri kendilerinden geçirmişlerdi.
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2 Mart 1960’ta Elvis’in askerlik görevi sona erdi. Ülkesine döndükten sonra bir daha Almanya ziyaretinde bulunmadı. Kralın gidişinden bu yana onun yürüdüğü yollar, uğradığı mekânlar her daim hayranlarının uğrak yerleri oldu. Her yıl Ağustos ayında yapılan 'Avrupa Elvis Festivali’nde de Krala dair tüm anılar tekrar yaşatılıyor. - Deutsche Welle Türkçe - Hazırlayan: Suzanne Cords / Burak Acer - Editör: Ahmet Günaltay
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Elvis, askerliği döneminde dahi tutkusu olan güzel kadınlardan ve spor arabalardan mahrum kalmadı. Fotoğrafta görüntülendiği hanımefendi, 1958 Hessen güzellik kraliçesi Uschi Siebert. Anahtarını teslim aldığı BMW 507 model spor araba, yarış pilotu Hans-Joachim Stuck’u birkaç kez zafere taşımıştı.