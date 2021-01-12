Elon Musk'tan Kongre binası baskınına ilişkin Zuckerberg'e gönderme: Buna domino etkisi denir
12 Ocak 2021 16:00
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Elon Musk, Kongre binası baskınına ilişkin Facebook'un kurucusu Zuckerberg'e göndermede bulundu. Twitter üzerinden Facebook’u eleştiren bir paylaşımda bulunan Musk, “Buna domino etkisi denir” ifadesini kullandı.
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Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Tesla-SpaceX'in CEO'su Elon Musk ve Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, birbirinden hoşlanmadıklarını her defasında açıkça dile getiriyor. Milyarder teknoloji devleri, SpaceX’e ait bir roketin patlayarak Facebook uydusunu yok ettiği 2016'dan beri atışmayı sürdürüyor. O zamandan beri; yapay zekadan, Facebook'un kullanıcı verilerini toplamasına kadar her konu hakkında tartışan ikilinin arasına en son ABD Kongresi'nin Trump'ı destekleyenler tarafından basılması girdi. Musk, Facebook'un Harvard Üniversitesi'ndeki başlangıcına atıfta bulunarak, "Kampüsteki kadınları puanlamak için kurulan bir web sitesi. Buna domino etkisi denir" diyerek, Mark Zuckerberg’e göndermede bulundu.
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2016 Eylül'de SpaceX’e ait bir roketin patlaması Facebook’un uydusunu yok ettiğinde, Zuckerberg, SpaceX'in başarısızlığı konusunda "derin hayal kırıklığına uğradığını" söyledi. Facebook, Cambridge Analytica skandalına karıştığında ise Musk şirketlerinin Facebook sayfalarını sildi.
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Çoğu konuda fikir ayrılıklarına düşen Musk ve Zuckerberg, yapay zekaya karşı benimsedikleri farklı yaklaşımlar nedeniyle de sıklıkla gerginlik yaşıyor. Zuckerberg, "Bu konuda oldukça güçlü fikirlerim var. Özellikle yapay zeka konusunda gerçekten iyimserim. Bence insanlar kıyamet günü senaryolarını uydurmak için özellikle çalışıyor. Bunu anlamıyorum. Bu bazı açılardan, aslında oldukça sorumsuz” ifadelerini kullanmıştı.
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Zuckerberg’in fikirlerini eleştiren Musk, Twitter'dan Zuckerbeg’e "Mark ile bunun hakkında konuştum. Onun konuyla ilgili anlayışı oldukça sınırlı” İfadelerini kullanmıştı.