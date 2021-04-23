Elon Musk'ı dinleyip kripto para aldığını söyleyen Gülben Ergen: Moralim bozuk, sormayın tepetaklak olduk

Elon Musk'ı dinleyip kripto para aldığını söyleyen Gülben Ergen: Moralim bozuk, sormayın tepetaklak oldu | Elon Musk'ı dinlediğini ve dünyada bir trend olduğu için kripto parayı denediğini söyleyen Gülben Ergen kripto paradan zarar etti.
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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Ergen, “Moralim bozuk, sormayın tepetaklak olduk. Gitti giden. Yok canım küçük küçük kayıplar. Zaten kazanmadığımız bir dönemdeyiz neyin yatırımını yapacağız. Bunun dünyalı bir hareket olduğunu görmek çok önemli" dedi.
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Ergen, kripto paranın güvenli yatırım olarak görülmediği iddialarıyla ilgili sorular üzerine ise, "Ben öyle bir para kazanmıyorum, öyle bir yatırım yapacak gücüm de yok, zaten bir senedir çalışmıyoruz ama dünya buraya göz kırpıyorsa, Elon Musk da boşuna konuşmuyor. “ dedi.
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Ergen şunları kaydetti: Bir şekilde bu yürüyecek. Bir yatırımsa ve dünya bundan bahsediyorsa bunu tanımak ve bilmek lazım