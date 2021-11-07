Eleştirmenlere göre en iyi Marvel filmleri
07 Kasım 2021 12:26
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Eleştirmenlere göre en iyi Marvel filmleri |
327
Thor: Karanlık Dünya (Thor: The Dark World) (2013)- %66
427
The Incredible Hulk (2008) - %67
527
Iron Man 2 (2010) - %72
627
Yenilmezler: Ultron Çağı (Avengers: Age of Ultron) (2015) - %76
827
Iron Man 3 (2013) - %79
927
Black Widow (2021) - %79
1027
Captain Marvel (2019) - %79
1127
İlk Yenilmez: Kaptan Amerika (Captain Amerika: The First Avenger) (2011) - %80
1327
Galaksinin Koruyucuları 2 (Guardians of the Galaxy Vol. 2) (2017) - %85
1427
Avengers: Sonsuzluk Savaşı (Avengers: Infinity War) (2018) - %85
1527
Ant-Man ve Wasp (Ant-Man and the Wasp) (2018) - %87
1627
Doctor Strange (2016) - %89
1727
Kaptan Amerika: Kış Askeri (Captain America: The Winter Soldier) (2014) - %90
1827
Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı (Captain America: Civil War) (2016) - %90
1927
Örümcek-Adam: Evden Uzakta (Spider-Man: Far From Home) (2019) - %90
2027
Yenilmezler (The Avengers) (2012) - %91
2127
Shang-Chi ve On Halka Efsanesi (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) (2021) - %92
2227
Galaksinin Koruyucuları (Guardians of the Galaxy) (2014) - %92
2327
Örümcek-Adam: Eve Dönüş (Spider-Man: Homecoming) (2017) - %92
2427
Thor: Ragnarok (2017) - %93
2527
Iron Man (2008) - %94
2627
Avengers: Endgame (2019) - %94
2727
Black Panther (2018) - %96
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