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Eleştirmenlere göre en iyi Marvel filmleri

07 Kasım 2021 12:26

127

Eleştirmenlere göre en iyi Marvel filmleri |

227

Eternals (2021) - %49

327

Thor: Karanlık Dünya (Thor: The Dark World) (2013)- %66

427

The Incredible Hulk (2008) - %67

527

Iron Man 2 (2010) - %72

627

Yenilmezler: Ultron Çağı (Avengers: Age of Ultron) (2015) - %76

727

Thor (2011) - %77

827

Iron Man 3 (2013) - %79

927

Black Widow (2021) - %79

1027

Captain Marvel (2019) - %79

1127

İlk Yenilmez: Kaptan Amerika (Captain Amerika: The First Avenger) (2011) - %80

1227

Ant-Man (2015) - %83

1327

Galaksinin Koruyucuları 2 (Guardians of the Galaxy Vol. 2) (2017) - %85

1427

Avengers: Sonsuzluk Savaşı (Avengers: Infinity War) (2018) - %85

1527

Ant-Man ve Wasp (Ant-Man and the Wasp) (2018) - %87

1627

Doctor Strange (2016) - %89

1727

Kaptan Amerika: Kış Askeri (Captain America: The Winter Soldier) (2014) - %90

1827

Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı (Captain America: Civil War) (2016) - %90

1927

Örümcek-Adam: Evden Uzakta (Spider-Man: Far From Home) (2019) - %90

2027

Yenilmezler (The Avengers) (2012) - %91

2127

Shang-Chi ve On Halka Efsanesi (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) (2021) - %92

2227

Galaksinin Koruyucuları (Guardians of the Galaxy) (2014) - %92

2327

Örümcek-Adam: Eve Dönüş (Spider-Man: Homecoming) (2017) - %92

2427

Thor: Ragnarok (2017) - %93

2527

Iron Man (2008) - %94

2627

Avengers: Endgame (2019) - %94

2727

Black Panther (2018) - %96

eleştirmenMarvelfilm
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