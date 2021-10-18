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Elektrikli yeni Renault Megane tanıtıldı

Renault'un elektrikli araçlara özel yeni CMF-EV platformundan yararlanan araç markanın farklı bir tasarım anlayışının da ilk temsilcisi oldu.

18 Ekim 2021 13:49

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2019’da MORPHOZ konsept otomobilinden ilham alan, ardından 2020’de Megane eVision ile tasarım konusunda önemli bir aşama kaydeden Yeni Renault Megane markanın güçlü elektrikli araç geçmişinden faydalanıyor.

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2700 mm dingil mesafesi sunan aracın toplam uzunluğu 4210 mm.

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OpenR ekran olarak adlandırılan yeni multimedya sistemi Google hizmetlerine sahip Android Automotive OS üzerine kurulu.

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Araçta ayrıca Nouvel R adı verilen Renault’un yeni logosu da yer alıyor.

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Araç, 467 kilometre menzil sunabiliyor.

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Doğrudan crossover dünyasından birisi olarak göze çarpan özellikleriyle öne çıkan araçta 20 inçlik lastikler kullanılıyor

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Yeni Renault Megane 440 litre bagaj hacmine sahip.

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Şarj kabloları bagaj zemin paneli altına gizlenerek bagajın alanının kısıtlanmasının önüne geçilmiş.

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Araçta iki farklı elektrikli güç seçeneği bulunuyor.

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Bunlardan ilki 130 HP güç ve 250 Nm tork üretiyor. İkinci seçenekse 218 HP güç, 300 Nm tork üretiyor.

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Hızlı şarj istasyonu ile 30 dakikada 300 kilometre menzil için gerekli gücü depoluyor.

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Fransa’da üretilerek 2022'de yollarda olması beklenen aracın tahmini başlangıç fiyatı, 33 bin dolar...

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Elektrikli yeni Renault Megane tanıtıldı

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Elektrikli yeni Renault Megane tanıtıldı

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