Elektrik yok, su yok, ekmek yok; işte fotoğraflarla Cizre...
10 Eylül 2015 15:52
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4 Eylül Cuma gününden bu yana sokağa çıkma yasağının devam ettiği Cizre’de yaşanan çatışmalar sonucu şimdiye kadar 9 kişi hayatını kaybetti.
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Birçok mahallesinde çatışmaların yaşandığı Cizre’de elektrik ve iletişim hatlarının kesildiği ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle sağlık çalışanlarının hastanelere ulaşamadığı bildiriliyor.
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Zırhlı bir araçtan açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği iddia edilen 10 yaşındaki Cemile Cizir Çağırga'nın cesedi sokağa çıkma yasağından dolayı uzun süre evlerindeki derin dondurucuda bekletildi.
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Dün de 7 çocuk annesi 53 yaşındaki Meryem Süne karnına isabet eden kurşunla yaralanmıştı. Ambulansın mahalleye girmesine izin verilmemesi sonucu saatlerce yaralı halde bekleyen Süne, iç kanama nedeniyle yaşamını yitirmişti.
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde devam eden sokağa çıkma yasağı ve yaşanan gelişmelere dikkat çekmek için dün ilçeye gitmek isteyen HDP'liler Cizre’ye yürüyüşe geçti.
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Cizre'ye gitmek üzere yola çıkan heyet, sabah 04.30'da ilçenin çıkışındaki uzak bir noktada polis ve jandarma tarafından durduruldu.