Eurovision tarihinin en çok dinlenenleri listelendi: İlk 10 ve ilk 100'de Türkiye'den de şarkılar var
İspanyol El Pais gazetesi, Eurovision Şarkı yarışması tarihinde çıkan şarkılar arasında Spotify uygulamasında en çok dinlenenleri listeledi. Listenin 7’inci sırasında Manga grubunun 2010 yılında ikinciliği elde ettiği We Could Be The Same yer aldı.
15 Mayıs 2022 12:19
19
İspanyol El Pais gazetesi, Eurovision Şarkı yarışması tarihinde çıkan şarkılar arasında Spotify uygulamasında en çok dinlenenleri listeledi. Listenin 7’inci sırasında Manga grubunun 2010 yılında ikinciliği elde ettiği We Could Be The Same yer aldı.
29
El Pais gazetesi Spotify verilerini toplayarak 1956’dan bu yana yarışan Eurovision şarkıları arasında Spotify’da en popüler 250’yi derledi.
39
Verilere göre Spotify’da Eurovision tarihinde en çok dinlenen şarkı, Hollanda’nın 2019’da yarıştığı Duncan Laurence’ın Arcade parçası oldu.
49
Listenin ilk 10’unda Manga grubunun ikinciliği elde ettiği We Could Be The Same yer aldı. We Could Be The Same’in popülerlik oranı 100 üzerinden 57 olarak hesaplandı.
59
Listenin 46’ıncı sırasında Türkiye’ye 2003 yılında birinciliği getiren, Sertab Erener’in Everyway That I Can şarkısı yer aldı. Şarkının 100 üzerinden popülerlik oranı 47 oldu.
69
52’inci sırada ise 1990 yılında Kayahan’ın 17’inci sırada yer aldığı Gözlerinin Hapsindeyim şarkısı yer aldı.
79
Semiha Yankı’nın 1975 yılında söylediği “Seninle Bir Dakika” ise listenin 63’üncü sırasında yer aldı.
89
El Pais'in derlediği verileri Instagram hesabından paylaşan yazar ve müzisyen Sina Koloğlu, "Bana göre en iyi Eurovision şarkılarımız arasına koyabileceğim Semiha Yankı'nın seslendirdiği 'Seninle Bir Dakika' 63'ncü sırada" ifadeleriyle değerlendirdi.
99
Türkiye, Eurovision Şarkı Yarışması’na son olarak 2012 yılında Can Bonomo ile katılmıştı. Bonomo ile 7’incilik elde edilirken TRT’nin kararı nedeniyle 2013’ten beri Türkiye, Eurovision’da yarışmıyor.