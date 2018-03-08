Ekşi Sözlük'te 'yazar' tartışması

Yazarlığı onaylanan 'ugurc'nin 'çaylak yazar'ken rastgele yazılmış harflerden oluşan entry'lerini paylaşan 'sessiz sakin suskun adam' adlı yazarın mesajının ardından sözlük yazarlarından yoğun tepki geldi.
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Bazı yazarlar kendilerinin onaylanma süreçlerini anlatarak yıllarca beklediklerini söyledi.
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Bazı yazarlar da sözlüğe 'troll' alındığını söyledi.
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Yazarların geneli olayı 'sözlük için büyük rezillik' şeklinde yorumladı.
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Tartışma Ekşi Sözlük gündeminde ilk sıraya çıktı.
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Sözlükte girilen entry'lerin sayısı yazarlık süreci için belirleyici oluyor.