Eksi 15 dereceyi gören Ardahan'da örümcek ağları dondu
07 Aralık 2021 11:03
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Ardahan’da, dün en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 15,8 derece olarak ölçüldü.
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Cadde ve sokaklarda buzlanma meydana gelirken, ağaçlarda ve araçların üzerinde kırağı oluştu.
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Kentin simgesi Kura Nehri donarken, örümcek ağının da buz tutması dikkat çekti.
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Ardahan Belediyesi'ne bağlı kar temizleme ekipleri ise kentte aralıksız süren çalışma başlattı.
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Sisin de zaman zaman etkili olduğu kentte Ardahan Kalesi, Kura Köprüsü ve donan Kura Nehri, dronla havadan görüntülendi.
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Eksi 15 dereceyi gören Ardahan'da örümcek ağları dondu
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Eksi 15 dereceyi gören Ardahan'da örümcek ağları dondu
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