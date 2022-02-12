Ekonomistlerden yeni paket ve tedbir değerlendirmesi: 'Devletin en ucuz mal nerede aplikasyonu yapması eşittir Tanzim Satış Mağazası; işe yaramaz'
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması ve KGF destekli üç yeni ekonomik paketi duyurdu. Ekonomiye dair değerlendirmelerde de bulunan Nebati, "en ucuz ürünü nereden alabileceğini görecek Enflasyonla mücadele timi oluşturuyoruz" dedi. Toplantıya video konferans yöntemiyle bağlanan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise gıda ürünlerinde uygulanan KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirildiğini duyurdu. Erdoğan iş dünyasına da seslenerek pazartesi ürünlerde yüzde 7'lik indirim beklediklerini açıkladı. Gerçekleştirilen toplantının ardından ekonomistler sosyal medyadan açıklanan yeni tedbir ve paketleri değerlendirdi.
12 Şubat 2022 16:55
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Konuya ilişkin bazı ekonomist yorumları şöyle:
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Ekonomistlerden yeni paket ve tedbir değerlendirmesi: 'Devletin en ucuz mal nerede aplikasyonu yapması eşittir Tanzim Satış Mağazası; işe yaramaz'
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Ekonomistlerden yeni paket ve tedbir değerlendirmesi: 'Devletin en ucuz mal nerede aplikasyonu yapması eşittir Tanzim Satış Mağazası; işe yaramaz'
411
Ekonomistlerden yeni paket ve tedbir değerlendirmesi: 'Devletin en ucuz mal nerede aplikasyonu yapması eşittir Tanzim Satış Mağazası; işe yaramaz'
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Ekonomistlerden yeni paket ve tedbir değerlendirmesi: 'Devletin en ucuz mal nerede aplikasyonu yapması eşittir Tanzim Satış Mağazası; işe yaramaz'
611
Ekonomistlerden yeni paket ve tedbir değerlendirmesi: 'Devletin en ucuz mal nerede aplikasyonu yapması eşittir Tanzim Satış Mağazası; işe yaramaz'
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Ekonomistlerden yeni paket ve tedbir değerlendirmesi: 'Devletin en ucuz mal nerede aplikasyonu yapması eşittir Tanzim Satış Mağazası; işe yaramaz'
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Ekonomistlerden yeni paket ve tedbir değerlendirmesi: 'Devletin en ucuz mal nerede aplikasyonu yapması eşittir Tanzim Satış Mağazası; işe yaramaz'
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Ekonomistlerden yeni paket ve tedbir değerlendirmesi: 'Devletin en ucuz mal nerede aplikasyonu yapması eşittir Tanzim Satış Mağazası; işe yaramaz'
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Ekonomistlerden yeni paket ve tedbir değerlendirmesi: 'Devletin en ucuz mal nerede aplikasyonu yapması eşittir Tanzim Satış Mağazası; işe yaramaz'
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Ekonomistlerden yeni paket ve tedbir değerlendirmesi: 'Devletin en ucuz mal nerede aplikasyonu yapması eşittir Tanzim Satış Mağazası; işe yaramaz'