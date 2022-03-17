Ekonomistlerden faiz kararı değerlendirmesi: 'Fena dalga geçiyorlar artık'
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) mart ayına ilişkin faiz kararını açıkladı. Buna göre TCMB yüzde 14'lük politika faizini sabit bırakırken, enerji fiyatlarının cari denge üzerindeki risklerine dikkat çekti. Rusya-Ukrayna savaşının enflasyon üzerindeki etkilerine PPK metnin de yer veren TCMB, küresel barışın sağlanmasıyla birlikte dezenflasyonist sürecin başlayacağı değerlendirmesinde bulundu. Kararı bazı ekonomistler sosyal medya hesaplarından değerlendirdi.
17 Mart 2022 14:51
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Ekonomistlerin karara ilişkin değerlendirmeleri şöyle:
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Ekonomistlerden faiz kararı değerlendirmesi: 'Fena dalga geçiyorlar artık'
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Ekonomistlerden faiz kararı değerlendirmesi: 'Fena dalga geçiyorlar artık'
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Ekonomistlerden faiz kararı değerlendirmesi: 'Fena dalga geçiyorlar artık'
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Ekonomistlerden faiz kararı değerlendirmesi: 'Fena dalga geçiyorlar artık'
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Ekonomistlerden faiz kararı değerlendirmesi: 'Fena dalga geçiyorlar artık'
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Ekonomistlerden faiz kararı değerlendirmesi: 'Fena dalga geçiyorlar artık'
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Ekonomistlerden faiz kararı değerlendirmesi: 'Fena dalga geçiyorlar artık'
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Ekonomistlerden faiz kararı değerlendirmesi: 'Fena dalga geçiyorlar artık'
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Ekonomistlerden faiz kararı değerlendirmesi: 'Fena dalga geçiyorlar artık'
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Ekonomistlerden faiz kararı değerlendirmesi: 'Fena dalga geçiyorlar artık'