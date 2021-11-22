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Erdoğan'ın kur yükselişi ve fiyat artışlarıyla ilgili açıklamalarıyla ilk yorumlar: "Hiç olmazsa adı konmuş oldu; Ekonomik Kurtuluş Savaşı"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının ardından Türk Lirası'nın tarihi değer kaybı yaşamasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sosyal medyada açıklamalara tepki geldi.

22 Kasım 2021 19:45

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının ardından Türk Lirası'nın tarihi değer kaybı yaşamasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ekonomistlerden açıklamalara tepki geldi.

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Ülkemizi denklemin dışına itmek isteyenlerin kur, faiz ve fiyat artışları üzerinden oynadıkları oyunları görüyoruz. Ülkemizin bunca tuzaktan, badireden nasıl çıkardıysak Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bu ekonomik kurtuluş savaşından da zaferle çıkartacağız" dedi.

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Kabine toplantısının ardından konuşan Erdoğan, ekonomideki gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, "Fiyatlardaki düzenli artışı ifade eden enflasyonun olduğu yerde yatırım olmayacağı, üretim azalacağı, istihdam düşeceği için dengeler bozulur. Sadece kurdaki yükselişe bağlı olarak ortaya çıkan fiyat artışıyla yatırımı, üretimi, istihdamı doğrudan etkilemez" derken, Türkiye'nin enflasyon problemini cari açık vermeyerek çözeceğini söyledi.

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Ekonomistlerin Erdoğan'ın açıklamalarına verdikleri ilk tepkiler şöyle:

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Ekonomistlerden Erdoğan'ın kur yükselişi ve fiyat artışlarıyla ilgili açıklamalarıyla ilk yorumlar: "Hiç olmazsa adı konmuş oldu; Ekonomik Kurtuluş Savaşı"

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Ekonomistlerden Erdoğan'ın kur yükselişi ve fiyat artışlarıyla ilgili açıklamalarıyla ilk yorumlar: "Hiç olmazsa adı konmuş oldu; Ekonomik Kurtuluş Savaşı"

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Ekonomistlerden Erdoğan'ın kur yükselişi ve fiyat artışlarıyla ilgili açıklamalarıyla ilk yorumlar: "Hiç olmazsa adı konmuş oldu; Ekonomik Kurtuluş Savaşı"

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Ekonomistlerden Erdoğan'ın kur yükselişi ve fiyat artışlarıyla ilgili açıklamalarıyla ilk yorumlar: "Hiç olmazsa adı konmuş oldu; Ekonomik Kurtuluş Savaşı"

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Ekonomistlerden Erdoğan'ın kur yükselişi ve fiyat artışlarıyla ilgili açıklamalarıyla ilk yorumlar: "Hiç olmazsa adı konmuş oldu; Ekonomik Kurtuluş Savaşı"

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Erdoğan'ın kur yükselişi ve fiyat artışlarıyla ilgili açıklamalarıyla ilk yorumlar: "Hiç olmazsa adı konmuş oldu; Ekonomik Kurtuluş Savaşı"

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