Ekonomistlerden dolar tepkisi: Bunun sonu gelecek sanıyorsunuz ya, model dediğiniz politika ile böyle bir son yok
Dolar/TL rekor seviyeden başladığı günde yükselişini sürdürüyor. Son olarak dolar/TL'dee zirve 16,90'ı aşarak 16,92 seviyesini gördü. Dolardaki yükselişte Merkez Bankası'nın dün faizleri yüzde 14 seviyesine çekmesi etkili olurken, bazı ekonomistler duruma sosyal medyadan tepki gösterdi
17 Aralık 2021 13:27
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Dolar/TL'deki yükselişe ilişkin bazı ekonomist yorumları şöyle:
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Ekonomistlerden dolar tepkisi: Bunun sonu gelecek sanıyorsunuz ya, model dediğiniz politika ile böyle bir son yok
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Ekonomistlerden dolar tepkisi: Bunun sonu gelecek sanıyorsunuz ya, model dediğiniz politika ile böyle bir son yok
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Ekonomistlerden dolar tepkisi: Bunun sonu gelecek sanıyorsunuz ya, model dediğiniz politika ile böyle bir son yok
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Ekonomistlerden dolar tepkisi: Bunun sonu gelecek sanıyorsunuz ya, model dediğiniz politika ile böyle bir son yok
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Ekonomistlerden dolar tepkisi: Bunun sonu gelecek sanıyorsunuz ya, model dediğiniz politika ile böyle bir son yok
77
Ekonomistlerden dolar tepkisi: Bunun sonu gelecek sanıyorsunuz ya, model dediğiniz politika ile böyle bir son yok