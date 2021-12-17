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Ekonomistlerden dolar tepkisi: Bunun sonu gelecek sanıyorsunuz ya, model dediğiniz politika ile böyle bir son yok

Dolar/TL rekor seviyeden başladığı günde yükselişini sürdürüyor. Son olarak dolar/TL'dee zirve 16,90'ı aşarak 16,92 seviyesini gördü. Dolardaki yükselişte Merkez Bankası'nın dün faizleri yüzde 14 seviyesine çekmesi etkili olurken, bazı ekonomistler duruma sosyal medyadan tepki gösterdi

17 Aralık 2021 13:27

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Dolar/TL'deki yükselişe ilişkin bazı ekonomist yorumları şöyle:

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Ekonomistlerden dolar tepkisi: Bunun sonu gelecek sanıyorsunuz ya, model dediğiniz politika ile böyle bir son yok

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Ekonomistlerden dolar tepkisi: Bunun sonu gelecek sanıyorsunuz ya, model dediğiniz politika ile böyle bir son yok

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Ekonomistlerden dolar tepkisi: Bunun sonu gelecek sanıyorsunuz ya, model dediğiniz politika ile böyle bir son yok

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Ekonomistlerden dolar tepkisi: Bunun sonu gelecek sanıyorsunuz ya, model dediğiniz politika ile böyle bir son yok

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Ekonomistlerden dolar tepkisi: Bunun sonu gelecek sanıyorsunuz ya, model dediğiniz politika ile böyle bir son yok

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Ekonomistlerden dolar tepkisi: Bunun sonu gelecek sanıyorsunuz ya, model dediğiniz politika ile böyle bir son yok

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