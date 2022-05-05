Ekonomistler, yüzde 70'e dayanan enflasyonu değerlendirdi: 2003'teki 100 TL'nin bugünkü değeri 10 TL!
05 Mayıs 2022 15:04
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TÜİK'e göre, Tüketici Fiyat Endeksi nisanda yüzde 7,25 artarken, yıllık bazda yüzde 69,97 oldu.
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Yurtiçi ÜFE nisan ayında yüzde 7,67 artarken, yıllık bazda yüzde 121,82 olarak gerçekleşti.
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Ekonomistlerin enflasyon oranı yorumlarından bazıları şöyle
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Ekonomistler, yüzde 70'e dayanan enflasyonu değerlendirdi: 2003'teki 100 TL'nin bugünkü değeri 10 TL!
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Ekonomistler, yüzde 70'e dayanan enflasyonu değerlendirdi: 2003'teki 100 TL'nin bugünkü değeri 10 TL!
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Ekonomistler, yüzde 70'e dayanan enflasyonu değerlendirdi: 2003'teki 100 TL'nin bugünkü değeri 10 TL!
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Ekonomistler, yüzde 70'e dayanan enflasyonu değerlendirdi: 2003'teki 100 TL'nin bugünkü değeri 10 TL!
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Ekonomistler, yüzde 70'e dayanan enflasyonu değerlendirdi: 2003'teki 100 TL'nin bugünkü değeri 10 TL!
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Ekonomistler, yüzde 70'e dayanan enflasyonu değerlendirdi: 2003'teki 100 TL'nin bugünkü değeri 10 TL!
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Ekonomistler, yüzde 70'e dayanan enflasyonu değerlendirdi: 2003'teki 100 TL'nin bugünkü değeri 10 TL!
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Ekonomistler, yüzde 70'e dayanan enflasyonu değerlendirdi: 2003'teki 100 TL'nin bugünkü değeri 10 TL!
1218
Ekonomistler, yüzde 70'e dayanan enflasyonu değerlendirdi: 2003'teki 100 TL'nin bugünkü değeri 10 TL!
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Ekonomistler, yüzde 70'e dayanan enflasyonu değerlendirdi: 2003'teki 100 TL'nin bugünkü değeri 10 TL!
1418
Ekonomistler, yüzde 70'e dayanan enflasyonu değerlendirdi: 2003'teki 100 TL'nin bugünkü değeri 10 TL!
1518
Ekonomistler, yüzde 70'e dayanan enflasyonu değerlendirdi: 2003'teki 100 TL'nin bugünkü değeri 10 TL!
1618
Ekonomistler, yüzde 70'e dayanan enflasyonu değerlendirdi: 2003'teki 100 TL'nin bugünkü değeri 10 TL!
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Ekonomistler, yüzde 70'e dayanan enflasyonu değerlendirdi: 2003'teki 100 TL'nin bugünkü değeri 10 TL!
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Ekonomistler, yüzde 70'e dayanan enflasyonu değerlendirdi: 2003'teki 100 TL'nin bugünkü değeri 10 TL!
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