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Ekonomistler, yüzde 70'e dayanan enflasyonu değerlendirdi: 2003'teki 100 TL'nin bugünkü değeri 10 TL!

05 Mayıs 2022 15:04

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TÜİK'e göre, Tüketici Fiyat Endeksi nisanda yüzde 7,25 artarken, yıllık bazda yüzde 69,97 oldu.

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Yurtiçi ÜFE nisan ayında yüzde 7,67 artarken, yıllık bazda yüzde 121,82 olarak gerçekleşti.

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Ekonomistlerin enflasyon oranı yorumlarından bazıları şöyle

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Ekonomistler, yüzde 70'e dayanan enflasyonu değerlendirdi: 2003'teki 100 TL'nin bugünkü değeri 10 TL!

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Ekonomistler, yüzde 70'e dayanan enflasyonu değerlendirdi: 2003'teki 100 TL'nin bugünkü değeri 10 TL!

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Ekonomistler, yüzde 70'e dayanan enflasyonu değerlendirdi: 2003'teki 100 TL'nin bugünkü değeri 10 TL!

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Ekonomistler, yüzde 70'e dayanan enflasyonu değerlendirdi: 2003'teki 100 TL'nin bugünkü değeri 10 TL!

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Ekonomistler, yüzde 70'e dayanan enflasyonu değerlendirdi: 2003'teki 100 TL'nin bugünkü değeri 10 TL!

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Ekonomistler, yüzde 70'e dayanan enflasyonu değerlendirdi: 2003'teki 100 TL'nin bugünkü değeri 10 TL!

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Ekonomistler, yüzde 70'e dayanan enflasyonu değerlendirdi: 2003'teki 100 TL'nin bugünkü değeri 10 TL!

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Ekonomistler, yüzde 70'e dayanan enflasyonu değerlendirdi: 2003'teki 100 TL'nin bugünkü değeri 10 TL!

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Ekonomistler, yüzde 70'e dayanan enflasyonu değerlendirdi: 2003'teki 100 TL'nin bugünkü değeri 10 TL!

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Ekonomistler, yüzde 70'e dayanan enflasyonu değerlendirdi: 2003'teki 100 TL'nin bugünkü değeri 10 TL!

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Ekonomistler, yüzde 70'e dayanan enflasyonu değerlendirdi: 2003'teki 100 TL'nin bugünkü değeri 10 TL!

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Ekonomistler, yüzde 70'e dayanan enflasyonu değerlendirdi: 2003'teki 100 TL'nin bugünkü değeri 10 TL!

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Ekonomistler, yüzde 70'e dayanan enflasyonu değerlendirdi: 2003'teki 100 TL'nin bugünkü değeri 10 TL!

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Ekonomistler, yüzde 70'e dayanan enflasyonu değerlendirdi: 2003'teki 100 TL'nin bugünkü değeri 10 TL!

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Ekonomistler, yüzde 70'e dayanan enflasyonu değerlendirdi: 2003'teki 100 TL'nin bugünkü değeri 10 TL!

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