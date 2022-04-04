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Ekonomistler TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamını nasıl değerlendirdi?

04 Nisan 2022 10:15

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Ekonomistler TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamını nasıl değerlendirdi?

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Buna göre enflasyon martta aylık yüzde 5,46 artarken, yıllık bazda ise yüzde 61,14'e yükseldi. Mart ayında enflasyon bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 22,81 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 29,88 arttı.

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Peki ekonomistler TÜİK'in açıkladığı rakamları nasıl değerlendirdi?

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enflasyontüikekonomist
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