Ekonomistler TCMB ve BAE Merkez Bankası arasında imzalanan swap anlaşmasını yorumladı: 'Brüt rezervlerimizin dörtte biri hatır çekinden oluşmaktadır'
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve BAE Merkez Bankası arasında büyüklüğü 64 milyar TL ve 18 milyar dirhem olarak açıklanan swap anlaşması imzalandı. Ekonomistler söz konusu anlaşmayı sosyal medya hesaplarından değerlendirdi
19 Ocak 2022 11:32
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Swap anlaşmasına ilişkin bazı ekonomist değerlendirmeleri şöyle:
28
Ekonomistler TCMB ve BAE Merkez Bankası arasında imzalanan swap anlaşmasını yorumladı: 'Brüt rezervlerimizin dörtte biri hatır çekinden oluşmaktadır'
38
Ekonomistler TCMB ve BAE Merkez Bankası arasında imzalanan swap anlaşmasını yorumladı: 'Brüt rezervlerimizin dörtte biri hatır çekinden oluşmaktadır'
48
Ekonomistler TCMB ve BAE Merkez Bankası arasında imzalanan swap anlaşmasını yorumladı: 'Brüt rezervlerimizin dörtte biri hatır çekinden oluşmaktadır'
58
Ekonomistler TCMB ve BAE Merkez Bankası arasında imzalanan swap anlaşmasını yorumladı: 'Brüt rezervlerimizin dörtte biri hatır çekinden oluşmaktadır'
68
Ekonomistler TCMB ve BAE Merkez Bankası arasında imzalanan swap anlaşmasını yorumladı: 'Brüt rezervlerimizin dörtte biri hatır çekinden oluşmaktadır'
78
Ekonomistler TCMB ve BAE Merkez Bankası arasında imzalanan swap anlaşmasını yorumladı: 'Brüt rezervlerimizin dörtte biri hatır çekinden oluşmaktadır'
88
Ekonomistler TCMB ve BAE Merkez Bankası arasında imzalanan swap anlaşmasını yorumladı: 'Brüt rezervlerimizin dörtte biri hatır çekinden oluşmaktadır'