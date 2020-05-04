Ekonomistler nisan ayı enflasyonunu nasıl değerlendirdi?
04 Mayıs 2020 10:26
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Ekonomistler nisan ayı enflasyonunu nasıl değerlendirdi?
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Nisan ayı enflasyonu beklentilerin üzerinde gerçekleşti. 2020 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %0,85, bir önceki yılın aralık ayına göre %3,16, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,94 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,66 artış gerçekleşti. Peki ekonomistler enflasyonu nasıl deeğrlendirdi?
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Mustafa Sönmez, enflasyon rakamı sonrasında dolarda yaşanan hareketliliği böyle yorumladı: