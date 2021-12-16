Ekonomistler, Merkez Bankası'nın faiz kararını yorumladı: Bakan Nebati'nin kardeşinden tam isabet!
16 Aralık 2021 14:41
111
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın son faiz kararını açıkladı. Buna göre TCMB faizi 100 baz puan indirerek yüzde 15'den yüzde 14'e çekti. Kararın ardından dolar kuru yükselişe geçerek 15,65'le rekor tazeledi.
211
Ekonomist Emin Çapa, dün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin kardeşi, iş insanı Seydullah Nebati’nin bir puan faiz indirimi beklediğini açıklamasına göndermede bulunarak yorum yaptı.
311
T24 yazarı, ekonomist Uğur Gürses, bunun bilerek yapılan bir kötülük olduğunu savundu.