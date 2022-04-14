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Ekonomistler Merkez Bankası'nın faiz kararını nasıl değerlendirdi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faizi yüzde 14'te sabit bıraktı. TCMB'nin PPK metininde ise enflasyona ilişkin "küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesi ve enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmektedir" dendi. Diğer yandan TCMB, makroihtiyati politika setinin güçlendirilmesine karar verildiğini duyurdu. Kararın ardından ekonomistler sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu

14 Nisan 2022 14:24

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Ekonomistler Merkez Bankası'nın faiz kararını nasıl değerlendirdi?

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Mahfi Eğilmez

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Fatih Özatay

47

Alaattin Aktaş

57

İris Cibre

67

Özlem Derici Şengül

77

Oğuz Demir

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