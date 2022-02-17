Ekonomistler Merkez Bankası'nın faiz kararını nasıl değerlendirdi?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı. Buna göre politika faizi yüzde 14'de sabit kalırken, PPK metninde ise liralaşma stratejisine vurgu yapıldı. Metinde ayrıca cari dengenin 2022'de fazla vereceğinin öngörüldüğü belirtildi. Bazı ekonomistler ise TCMB'nin faiz kararını sosyal medya hesaplarından değerlendirdi.
17 Şubat 2022 14:24
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Faiz kararına ilişkin bazı ekonomist yorumları şöyle:
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Ekonomistler Merkez Bankası'nın faiz kararını nasıl değerlendirdi?
38
Ekonomistler Merkez Bankası'nın faiz kararını nasıl değerlendirdi?
48
Ekonomistler Merkez Bankası'nın faiz kararını nasıl değerlendirdi?
58
Ekonomistler Merkez Bankası'nın faiz kararını nasıl değerlendirdi?
68
Ekonomistler Merkez Bankası'nın faiz kararını nasıl değerlendirdi?
78
Ekonomistler Merkez Bankası'nın faiz kararını nasıl değerlendirdi?
88
Ekonomistler Merkez Bankası'nın faiz kararını nasıl değerlendirdi?