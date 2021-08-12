Ekonomistler Merkez Bankası'nın faiz kararını nasıl değerlendirdi?
Merkez Bankası, yüzde 19'luk politika faizini sabit tuttu. Ekonomistler karara ilişkin ne söyledi?
12 Ağustos 2021 14:43
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Faiz kararına ilişkin bazı ekonomist yorumları şöyle:
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Ekonomistler Merkez Bankası'nın faiz kararını nasıl değerlendirdi?
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Ekonomistler Merkez Bankası'nın faiz kararını nasıl değerlendirdi?
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Ekonomistler Merkez Bankası'nın faiz kararını nasıl değerlendirdi?
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Ekonomistler Merkez Bankası'nın faiz kararını nasıl değerlendirdi?
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Ekonomistler Merkez Bankası'nın faiz kararını nasıl değerlendirdi?
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Ekonomistler Merkez Bankası'nın faiz kararını nasıl değerlendirdi?
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Ekonomistler Merkez Bankası'nın faiz kararını nasıl değerlendirdi?
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Ekonomistler Merkez Bankası'nın faiz kararını nasıl değerlendirdi?
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Ekonomistler Merkez Bankası'nın faiz kararını nasıl değerlendirdi?
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Ekonomistler Merkez Bankası'nın faiz kararını nasıl değerlendirdi?
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Ekonomistler Merkez Bankası'nın faiz kararını nasıl değerlendirdi?
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