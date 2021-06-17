Ekonomistler Merkez Bankası’nın faiz kararını nasıl değerlendirdi?
17 Haziran 2021 14:12
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Ekonomistler Merkez Bankası’nın faiz kararını nasıl değerlendirdi?
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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi. Açıklamada, “Enflasyon ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler dikkate alınarak, Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. Bu doğrultuda Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir” denildi. Peki ekonomistler Merkez Bankası’nın faiz kararını nasıl değerlendirdi?