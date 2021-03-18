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Ekonomistler Merkez Bankası'nın faiz artırım kararını nasıl değerlendirdi?

Merkez Bankası politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 200 baz puan artırarak yüzde 17'den yüzde 19 seviyesine yükseltti. Ekonomistlerin faiz artırım kararı için yaptıkları ilk yorumlar şöyle:

18 Mart 2021 14:28

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Bloomberg HT'de konuşan eski Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara da, "Benim gönlümden geçen piyasanın ötesinde bir faiz artışıydı. Çünkü Merkez Bankası'nın bu ay piyasanın önüne geçmesi çok kritik. Enflasyona ilişkin riskler artıyor, küresel piyasalardaki belisizlikler artıyor. TL'nin korunaklı konumunu sağlamak açısından MB'nin piyasanın önüne geçmesi önemliydi. Büyük ihtimalle enflasyonu daha önce öngördükleri Ocak ayındaki patikadan saptığını ve buna ilişkin riskleri bertaraf etmek için MB'nin piyasa beklentisinden daha fazla artış yaptığı yönünde bir iletişim kullanacaklardır. Doğru karar, doğru iletişim olarak yorumluyorum" ifadesini kullandı.

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