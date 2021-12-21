Ekonomistlerden kur korumalı 'TL Vadeli Mevduat' değerlendirmesi: Farkı kim ödeyecek; Hazine mi Merkez Bankası mı?
Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan kur korumalı TL Vadeli Mevduat aracının detaylarını açıkladı. Buna göre söz konusu yeni finansman aracının vade süresi 3,6,9 ve 12 ay şeklinde seçilebilecek, stopaj alınmayacak, kur farkları için ise Merkez Bankası her gün saat 11.00'da dolar alış kuru yayımlayacak. Detayların belli olmasıyla bazı ekonomistler sosyal medya hesaplarından konuya ilişkin değerlendirmede bulundu
21 Aralık 2021 14:43
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Konuya ilişkin bazı ekonomistlerin değerlendirmeleri şöyle:
26
Ekonomistler kur korumalı 'TL Vadeli Mevduat' değerlendirmesi: Farkı kim ödeyecek; Hazine mi Merkez Bankası mı?
36
Ekonomistler kur korumalı 'TL Vadeli Mevduat' değerlendirmesi: Farkı kim ödeyecek; Hazine mi Merkez Bankası mı?
46
Ekonomistler kur korumalı 'TL Vadeli Mevduat' değerlendirmesi: Farkı kim ödeyecek; Hazine mi Merkez Bankası mı?
56
Ekonomistler kur korumalı 'TL Vadeli Mevduat' değerlendirmesi: Farkı kim ödeyecek; Hazine mi Merkez Bankası mı?
66
Ekonomistler kur korumalı 'TL Vadeli Mevduat' değerlendirmesi: Farkı kim ödeyecek; Hazine mi Merkez Bankası mı?