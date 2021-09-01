Ekonomistler ikinci çeyrek büyümesini nasıl değerlendirdi?
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21.7 büyüdü
01 Eylül 2021 10:48
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İkinci çeyrek büyümesine ilişkin bazı ekonomist yorumları şöyle:
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Ekonomistler ikinci çeyrek büyümesini nasıl değerlendirdi?
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Ekonomistler ikinci çeyrek büyümesini nasıl değerlendirdi?
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Ekonomistler ikinci çeyrek büyümesini nasıl değerlendirdi?
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Ekonomistler ikinci çeyrek büyümesini nasıl değerlendirdi?
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Ekonomistler ikinci çeyrek büyümesini nasıl değerlendirdi?
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