T24 LogoT24 Logo

Ekonomistler ikinci çeyrek büyümesini nasıl değerlendirdi?

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21.7 büyüdü

01 Eylül 2021 10:48

16

İkinci çeyrek büyümesine ilişkin bazı ekonomist yorumları şöyle:

26

Ekonomistler ikinci çeyrek büyümesini nasıl değerlendirdi?

36

Ekonomistler ikinci çeyrek büyümesini nasıl değerlendirdi?

46

Ekonomistler ikinci çeyrek büyümesini nasıl değerlendirdi?

56

Ekonomistler ikinci çeyrek büyümesini nasıl değerlendirdi?

66

Ekonomistler ikinci çeyrek büyümesini nasıl değerlendirdi?

EkonomistTürkiyebüyümeikinci çeyrekTürkiye İstatistik Kurumu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24