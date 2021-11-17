Ekonomistler, Erdoğan'ın ekonomiye ilişkin açıklamalarını nasıl yorumladı?
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan Merkez Bankası'na ilişkin "Merkez Bankası bağımsız değil mi? Bırakın da bağımsız olarak kararını o versin" dedi. Faize ilişkin açıklamalarda da bulunan Erdoğan "faiz sebeptir enflasyon neticedir, biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. anlayan anlar, anlamayan anlamaz, milletimizi faize ezdirmeyiz. Bu yolda, mücadelede beraber yürüdüğümüz faizi savunanlar kusura bakmasınlar, bu yolda ben faizi savunanla beraber olmam olamam" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın açıklamalarının ardından TL'de değer kaybı hızlanırken, dolar 10,56'dan Euro ise 10,95 liradan fiyatlandı.
17 Kasım 2021 14:23
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Erdoğan'ın açıklamalarına ilişkin bazı ekonomist yorumları şöyle:
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Ekonomistler, Erdoğan'ın ekonomiye ilişkin açıklamalarını nasıl yorumladı?
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Ekonomistler, Erdoğan'ın ekonomiye ilişkin açıklamalarını nasıl yorumladı?
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Ekonomistler, Erdoğan'ın ekonomiye ilişkin açıklamalarını nasıl yorumladı?
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Ekonomistler, Erdoğan'ın ekonomiye ilişkin açıklamalarını nasıl yorumladı?
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Ekonomistler, Erdoğan'ın ekonomiye ilişkin açıklamalarını nasıl yorumladı?
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Ekonomistler, Erdoğan'ın ekonomiye ilişkin açıklamalarını nasıl yorumladı?
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Ekonomistler, Erdoğan'ın ekonomiye ilişkin açıklamalarını nasıl yorumladı?
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Ekonomistler, Erdoğan'ın ekonomiye ilişkin açıklamalarını nasıl yorumladı?
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Ekonomistler, Erdoğan'ın ekonomiye ilişkin açıklamalarını nasıl yorumladı?