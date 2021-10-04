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Ekonomistler enflasyon rakamlarını nasıl değerlendirdi?

TÜİK, eylül ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK verilerine göre enflasyon eylülde aylık yüzde 1,55 olurken, yıllık yüzde 19.58 olarak gerçekleşti

04 Ekim 2021 11:06

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Enflasyon rakamlarına ilişkin bazı ekonomist yorumları şöyle:

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Ekonomistler enflasyon rakamlarını nasıl değerlendirdi?

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Ekonomistler enflasyon rakamlarını nasıl değerlendirdi?

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Ekonomistler enflasyon rakamlarını nasıl değerlendirdi?

510

Ekonomistler enflasyon rakamlarını nasıl değerlendirdi?

610

Ekonomistler enflasyon rakamlarını nasıl değerlendirdi?

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Ekonomistler enflasyon rakamlarını nasıl değerlendirdi?

810

Ekonomistler enflasyon rakamlarını nasıl değerlendirdi?

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Ekonomistler enflasyon rakamlarını nasıl değerlendirdi?

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Ekonomistler enflasyon rakamlarını nasıl değerlendirdi?

enflasyonekonomistTÜİKeylül
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