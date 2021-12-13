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Ekonomistler dolar/TL'nin 14 lirayı aşmasını yorumladı: 'Asgari ücret görüşmeleri bu haliyle kesilmelidir'

Dolar yeni haftaya 13,95'li zirvesini yenileyerek başladı. Sabah saatlerinde yükselişe geçen dolar 14 lirayı aşarak 14,47 seviyesine kadar yükseldi. Aynı dakikalarda euro da 16 lirayı aşarak 16,65 seviyesine kadar yükselerek rekor kırdı

13 Aralık 2021 10:59

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Döviz kurlarında görülen rekorlara ilişkin bazı ekonomist yorumları şöyle:

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Ekonomistler dolar/TL'nin 14 lirayı aşmasını yorumladı: 'Asgari ücret görüşmeleri bu haliyle kesilmelidir'

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Ekonomistler dolar/TL'nin 14 lirayı aşmasını yorumladı: 'Asgari ücret görüşmeleri bu haliyle kesilmelidir'

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Ekonomistler dolar/TL'nin 14 lirayı aşmasını yorumladı: 'Asgari ücret görüşmeleri bu haliyle kesilmelidir'

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Ekonomistler dolar/TL'nin 14 lirayı aşmasını yorumladı: 'Asgari ücret görüşmeleri bu haliyle kesilmelidir'

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Ekonomistler dolar/TL'nin 14 lirayı aşmasını yorumladı: 'Asgari ücret görüşmeleri bu haliyle kesilmelidir'

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Ekonomistler dolar/TL'nin 14 lirayı aşmasını yorumladı: 'Asgari ücret görüşmeleri bu haliyle kesilmelidir'

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Ekonomistler dolar/TL'nin 14 lirayı aşmasını yorumladı: 'Asgari ücret görüşmeleri bu haliyle kesilmelidir'

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Ekonomistler dolar/TL'nin 14 lirayı aşmasını yorumladı: 'Asgari ücret görüşmeleri bu haliyle kesilmelidir'

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Ekonomistler dolar/TL'nin 14 lirayı aşmasını yorumladı: 'Asgari ücret görüşmeleri bu haliyle kesilmelidir'

ekonomistdolarasgari ücretrekor1475
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