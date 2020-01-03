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Ekonomistler 2019 yıllık enflasyon rakamlarını nasıl yorumladı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yıllık enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE'de 2019 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,74, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 11,84 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,18 artış gerçekleşti. Yıllık tüketici enflasyonu eylül ayında tek hane inmesinin ardından kasım ayında yüzde 10.56 seviyesinde gerçekleşerek yeniden çift haneye çıkmıştı. Ekonomistler enflasyon rakamlarını yorumladı:

03 Ocak 2020 10:34

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yıllık enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE'de 2019 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,74, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 11,84 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,18 artış gerçekleşti. Yıllık tüketici enflasyonu eylül ayında tek hane inmesinin ardından kasım ayında yüzde 10.56 seviyesinde gerçekleşerek yeniden çift haneye çıkmıştı. Ekonomistler enflasyon rakamlarını yorumladı:

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Ekonomistler 2019 yıllık enflasyon rakamlarını yorumladı

35

Ekonomistler 2019 yıllık enflasyon rakamlarını yorumladı

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Ekonomistler 2019 yıllık enflasyon rakamlarını yorumladı

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Ekonomistler 2019 yıllık enflasyon rakamlarını nasıl yorumladı?

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