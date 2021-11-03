Ekimde enflasyon beklentilerin altında geldi; ekonomistler nasıl değerlendirdi?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK'e göre enflasyon ekimde yüzde 2,39 artarken, yıllık yüzde 19,89 olarak gerçekleşti. Piyasalarda ise enflasyonun yıllık bazda yüzde 20'nin üzerine çıkması bekleniyordu. Öte yandan üretici enflasyonu da ekimde yüzde yıllık 46,31 olarak gerçekleşirken, üretici ve tüketici fiyatları arasındaki fark yüzde 26,,42'ye yükseldi.
03 Kasım 2021 10:44
111
Ekim ayı enflasyonuna ilişkin bazı ekonomist yorumları şöyle:
211
Ekimde enflasyon beklentilerin altında geldi; ekonomistler nasıl değerlendirdi?
311
Ekimde enflasyon beklentilerin altında geldi; ekonomistler nasıl değerlendirdi?
411
Ekimde enflasyon beklentilerin altında geldi; ekonomistler nasıl değerlendirdi?
511
Ekimde enflasyon beklentilerin altında geldi; ekonomistler nasıl değerlendirdi?
611
Ekimde enflasyon beklentilerin altında geldi; ekonomistler nasıl değerlendirdi?
711
Ekimde enflasyon beklentilerin altında geldi; ekonomistler nasıl değerlendirdi?
811
Ekimde enflasyon beklentilerin altında geldi; ekonomistler nasıl değerlendirdi?
911
Ekimde enflasyon beklentilerin altında geldi; ekonomistler nasıl değerlendirdi?
1011
Ekimde enflasyon beklentilerin altında geldi; ekonomistler nasıl değerlendirdi?
1111
Ekimde enflasyon beklentilerin altında geldi; ekonomistler nasıl değerlendirdi?