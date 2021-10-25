Ehliyet sınavı için görülmemiş kopya düzeneği: Korse içerisine gizlenmiş taşınabilir modem, yaka düğmesine konulmuş kamera ve kulak içi kablosuz kulaklık…
25 Ekim 2021 12:26
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Ehliyet sınavı için görülmemiş kopya düzeneği: Korse içerisine gizlenmiş taşınabilir modem, yaka düğmesine konulmuş kamera ve kulak içi kablosuz kulaklık…
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Mersin'in Silifke ilçesinde ehliyet sınavında kopya çekmek için düzenek kuran M.M. (27), görevlilerin dikkati sayesinde yakalandı.
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Silifke E-Sınav Merkezi'nde ehliyet sınavına giren M.M.'nin üzerinde arama yapan görevliler, korse içerisine gizlenmiş taşınabilir modem, karta yapıştırılmış telefon düzeneği, yaka düğmesine konulmuş kamera ve kulak içi kablosuz kulaklık buldu.
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M.M. yapılan işlemlerin ardından savcılık talimatıyla 'ÖSYM Kanunu'na muhalefet' suçundan polis tarafından gözaltına alındı.