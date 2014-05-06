Eğlenmenin türlü halleri
06 Mayıs 2014 17:29
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Makedon göçmenlerin kına gecesi eğlencesi. Çamdibi, İzmir (Cengiz Ülkü)Çocukların nerede, nasıl eğleneceği hiç belli olmaz... (Ümran Tunoğlu) / Hazırlayan: BBC Türkçe
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En iyi eğlencelerden biri... (Süleyman Kaş)
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Eğlenmek onlar için ciddi bir oyundur. (İsa Melek)
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Phuket adasında gün batımında çocuklar okyanus dalgaları ile oyun oynarken, arkadan denizi aydınlatan renkli neon ışıkları hem çocukları hem dalgaları renklendiriyordu... (Gülfem Evrenol)
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Yaz dönemleri parkta dinlenirken zamanlarını tavla oynamakla geçiren emekliler... Mirza Fetali Ahundov Parkı, Bakü. (Ehtiram Jabi)
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Çocukların nerede, nasıl eğleneceği hiç belli olmaz... (Ümran Tunoğlu)
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Bir yaz günü açık havada eğlenmek. (Adviye Özyar)
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İnsan yeter ki eğlenmek istesin! (Özcan Karaalp)
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Mardin. Çocuk için oyundan daha iyi eğlence mi olur? (Neslihan Doğan)
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Deve güreşlerinde eğlenenler ve eğlendirenler... (Ali İhsan Mimtaş)
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Yaşamlarında eğlence çok ama çok az yer alsa da, onlar iskambil oynayarak hayatlarına renk katıyorlar. Rıha/Edessa/Urfa-Gümrük Hanı (Şeyhmus Çakırtaş)
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Çocuk ve kedinin iletişimindeki keyif o kadar saf ki... (Merve Küçükalioğlu)
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Eğlenceyi Hacivat ile Karagöz'ün dünyasında bulan çocuk. Beypazarı. (Neslihan Doğan)
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Eğlenmeyi en iyi ifade eden eylemlerden biridir halay.(Adviye Özyar)
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Eğlenmek (Özcan Karaalp)
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İş mi, eğlence mi? (Semra Aydoğdu)
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Dans ederek eğlenmek... (Mürşide Üzümcüoğlu)
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Bir üniversitenin bahar şenlikleri sırasında vinçle kurulmuş 'bungee jumping' platformundan İstanbul Boğazı'na doğru kendini bırakan bir genç. (Halim Türkoğlu)
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Bazen sadece bir gülüşte saklıdır eğlenmek… Hakkari, Yüksekova... (Eda Namlı)
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Parktaki gezi trenine bile büyük bir ciddiyetle binen Türk insanı (Ömer Ünlü)
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