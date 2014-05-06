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Eğlenmenin türlü halleri

06 Mayıs 2014 17:29

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Makedon göçmenlerin kına gecesi eğlencesi. Çamdibi, İzmir (Cengiz Ülkü)Çocukların nerede, nasıl eğleneceği hiç belli olmaz... (Ümran Tunoğlu) / Hazırlayan: BBC Türkçe

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En iyi eğlencelerden biri... (Süleyman Kaş)

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Eğlenmek onlar için ciddi bir oyundur. (İsa Melek)

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Phuket adasında gün batımında çocuklar okyanus dalgaları ile oyun oynarken, arkadan denizi aydınlatan renkli neon ışıkları hem çocukları hem dalgaları renklendiriyordu... (Gülfem Evrenol)

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Yaz dönemleri parkta dinlenirken zamanlarını tavla oynamakla geçiren emekliler... Mirza Fetali Ahundov Parkı, Bakü. (Ehtiram Jabi)

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Çocukların nerede, nasıl eğleneceği hiç belli olmaz... (Ümran Tunoğlu)

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Bir yaz günü açık havada eğlenmek. (Adviye Özyar)

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İnsan yeter ki eğlenmek istesin! (Özcan Karaalp)

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Mardin. Çocuk için oyundan daha iyi eğlence mi olur? (Neslihan Doğan)

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Deve güreşlerinde eğlenenler ve eğlendirenler... (Ali İhsan Mimtaş)

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Yaşamlarında eğlence çok ama çok az yer alsa da, onlar iskambil oynayarak hayatlarına renk katıyorlar. Rıha/Edessa/Urfa-Gümrük Hanı (Şeyhmus Çakırtaş)

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Çocuk ve kedinin iletişimindeki keyif o kadar saf ki... (Merve Küçükalioğlu)

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Eğlenceyi Hacivat ile Karagöz'ün dünyasında bulan çocuk. Beypazarı. (Neslihan Doğan)

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Eğlenmeyi en iyi ifade eden eylemlerden biridir halay.(Adviye Özyar)

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Eğlenmek (Özcan Karaalp)

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İş mi, eğlence mi? (Semra Aydoğdu)

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Dans ederek eğlenmek... (Mürşide Üzümcüoğlu)

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Bir üniversitenin bahar şenlikleri sırasında vinçle kurulmuş 'bungee jumping' platformundan İstanbul Boğazı'na doğru kendini bırakan bir genç. (Halim Türkoğlu)

1920

Bazen sadece bir gülüşte saklıdır eğlenmek… Hakkari, Yüksekova... (Eda Namlı)

2020

Parktaki gezi trenine bile büyük bir ciddiyetle binen Türk insanı (Ömer Ünlü)

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