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Eğlence treni, atlar ve patatesler; Kim Jong-un'la 10 yıl ve tiranın pozitif imaj için verdiği pozlar

Kim Jong-il, 10 sene önce bugün hayatını kaybetti; Kuzey Kore'deki 'komünist' rejimin başına oğlu Kim Jong-un geçti. Kim ve çevresindekiler, geride kalan 10 yılda otoriter liderin imajını medya aracılığıyla pozitif göstermeye çalıştı. The Guardian, bu fotoğraflardan bir seçki yaptı...

17 Aralık 2021 10:48

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Kim Jong-il, 10 sene önce bugün hayatını kaybetti; Kuzey Kore'deki 'komünist' rejimin başına oğlu Kim Jong-un geçti. Kim ve çevresindekiler, geride kalan 10 yılda otoriter liderin imajını medya aracılığıyla pozitif göstermeye çalıştı. The Guardian, bu fotoğraflardan bir seçki yaptı...

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Kim, bir füze başlığını inceledikten sonra kadın askerlerle

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Kim, bir fabrikadaki patatesleri inceliyor

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Kim ve eşi Ri Sol-ju

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Pyongyang'da bir eğlence trenine binen Kim

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Babasının cenazesinde

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Kore Çocuk Birliği'nin üyeleriyle

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Eğlence treni, atlar ve patatesler; Kim Jong-un'la 10 yıl ve tiranın pozitif imaj için verdiği pozlar

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Eğlence treni, atlar ve patatesler; Kim Jong-un'la 10 yıl ve tiranın pozitif imaj için verdiği pozlar

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