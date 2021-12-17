Eğlence treni, atlar ve patatesler; Kim Jong-un'la 10 yıl ve tiranın pozitif imaj için verdiği pozlar
Kim Jong-il, 10 sene önce bugün hayatını kaybetti; Kuzey Kore'deki 'komünist' rejimin başına oğlu Kim Jong-un geçti. Kim ve çevresindekiler, geride kalan 10 yılda otoriter liderin imajını medya aracılığıyla pozitif göstermeye çalıştı. The Guardian, bu fotoğraflardan bir seçki yaptı...
17 Aralık 2021 10:48
19
Kim Jong-il, 10 sene önce bugün hayatını kaybetti; Kuzey Kore'deki 'komünist' rejimin başına oğlu Kim Jong-un geçti. Kim ve çevresindekiler, geride kalan 10 yılda otoriter liderin imajını medya aracılığıyla pozitif göstermeye çalıştı. The Guardian, bu fotoğraflardan bir seçki yaptı...
29
Kim, bir füze başlığını inceledikten sonra kadın askerlerle
39
Kim, bir fabrikadaki patatesleri inceliyor
49
Kim ve eşi Ri Sol-ju
59
Pyongyang'da bir eğlence trenine binen Kim
69
Babasının cenazesinde
79
Kore Çocuk Birliği'nin üyeleriyle
89
Eğlence treni, atlar ve patatesler; Kim Jong-un'la 10 yıl ve tiranın pozitif imaj için verdiği pozlar
99
Eğlence treni, atlar ve patatesler; Kim Jong-un'la 10 yıl ve tiranın pozitif imaj için verdiği pozlar