Edouard Mendy'nin ilginç hikayesi: İşsizlik parasından Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna
Chelsea, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşırken; takımdaki oyuncular arasında bir isim bambaşka bir rüyayı yaşıyordu. Zira kaleci Edouard Mendy, 6 yıl önce işsizlik parası alıyordu.
31 Mayıs 2021 15:16
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Chelsea, finalde Manchester City'yi 1-0 yenip Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşırken, Edouard Mendy unutulmaz bir peri masalının kahramanı oldu. Çünkü İngiliz ekibinin kalesini koruyan Senegalli, 6 yıl önce işsizdi.
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Chelsea, tarihinin en pahalı kalecisi Kepa Arrizabalaga'ya alternatif olarak sezon başında Rennes'ten Edouard Meny'yi transfer etmek zorunda kaldı. 29 yaşındaki file bekçisi aslında o dönemde bir peri masalının kahramanı olmuştu. Ancak dünkü Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla bu masal taçlandı...
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Futbola Fransa'da başlayan Mendy, 2011'de transfer olduğu 3. Lig ekibi Cherbourg'taki 3 sezonun ardından menajerin azizliğine uğradı. Menajerinin yarı yola bıraktığı Senegalli file bekçisi, aynı yıl işsiz kaldığı için iş ve işçi bulma kurumuna başvurup, işsizlik parası aldı.
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Bir arkadaşının hazır giyim butiğinde çalışmasını önerdiği Edouard Mendy'nin kaderi Marsilya B takımının teklifiyle değişti. 2015'in yazında 23 yaşındayken ciddi ciddi futbolu bırakmayı düşünen Mendy, Marsiyla kalesine geçtikten sonra Stade Reims'in dikkatini çekti. Ertesi yıl Reims'e imza atan 29 yaşındaki ilk profesyonel maçına çıkan file bekçisi, buradaki 3 yılın ardından da Rennes'in yolunu tuttu.
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Önceki sezon Rennes kalesini koruyan Edouard Mendy ise Chelsea'nin listesine girdi ve sezon başında 24 milyon Euro bonservis bedeliyle İngiliz ekibine katıldı.
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Rennes'teki 1 sezonunda 25 maça çıkan Senegalli kaleci, 24 lig maçının 9'unda kalesini gole kapattı. Bu sezon ise Chelsea kalesini koruyan Mendy, 31 Premier Lig maçında görev aldı.
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Mendy, bu maçlarda kalesinde 25 gol gördü. Senegalli kaleci 16 karşılaşmada gol izni vermedi.
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Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea formasıyla 12 maça çıkan Edouard Mendy, 3 gole engel olamadı. Mendy, 9 karşılaşmada ise kalesini gole kapattı.
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Bu arada Senegalli kaleci Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan ilk Afrikalı kaleci unvanını elde etmişti.
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Mendy'nin transferinde dikkat çeken bir diğer faktör ise Petr Cech.. Senegalli, Chelsea sportif ve performans danışmanı Petr Cech'in tavsiyesiyle İngiliz ekibine imza attı. Petr Cech de, 2004'te Rennes'ten Chelsea'ye transfer olmuştu.