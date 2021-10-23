Edis’i izlemeye gelen Alfonso Perez-Soto: Hayalimiz, Türkiye’ye Grammy’yi getirmek
23 Ekim 2021 14:46
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Edis’i izlemeye gelen Alfonso Perez-Soto: Hayalimiz, Türkiye’ye Grammy’yi getirmek
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Edis önceki gün Harbiye Açıkhava’da sahneye çıktı. Warner Music Yükselen Marketler Başkanı Alfonso Perez-Soto, konseri en önden izledi.
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Hürriyet’te yer alan habere göre, Alfonso Perez-Soto, “Edis’le albüm anlaşması imzalamadan önce tabii ki videolardan performansını görmüştüm ama ilk kez canlı izledim. Çok etkileyici. Seyirciyi şova dahil ediyor. Sözleri anlamasanız da şarkının duygusuna kapılıyorsunuz” dedi. Edis’in İngilizce kaydettiği ilk şarkısının ocak ayında yayınlanacağını açıklayan Perez-Soto, “Çok yetenekli bir sanatçı. Fransızca da biliyor, o dilde de şarkı hazırlayacağız” ifadelerini kullandı.
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Edis’i izlemeye gelen Alfonso Perez-Soto: Hayalimiz, Türkiye’ye Grammy’yi getirmek
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“Türkiye’ye ilk geldiğimde Edis ve Aleyna Tilki’yi çok yetenekli buldum. Türk sanatçıları bünyemize katmaya devam edeceğiz. Daha çok ismi dünyaya tanıtmak istiyoruz. Hayalimiz, Türkiye’ye Grammy’yi getirmek."