Romanlarda en iyi başlangıç cümleleri

Lolita, hayatımın ışığı, kasıklarımın ateşi. – Vladimir Nabokov, Lolita
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Hep aynı dünyanın üzerinde ışıldıyordu güneş, başka seçeneği yoktu çünkü.– Samuel Beckett, Murphy
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Parası pulu olan her bekâr erkeğin kendine bir yaşam arkadaşı seçmesinin kaçınılmaz olduğu, herkesçe benimsenen bir gerçektir. –Jane Austen, Aşk ve Gurur
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Nisan ayının soğuk, ama açık bir günüydü; saatler on üçü gösteriyordu. –George Orwell, Bin Dokuz Yüz Seksen Dört
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Anlatacaklarımı gerçekten dinleyecekseniz, herhalde önce nerede doğduğumu, rezil çocukluğumun nasıl geçtiğini, ben doğmadan önce annemle babamın nasıl tanıştıklarını, bütün o David Copperfield zırvalıklarını filan da bilmek istersiniz, ama ben pek anlatmak istemiyorum. – Jerome David Salinger, Çavdar Tarlasında Çocuklar
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Mutlu aileler birbirine benzer, her mutsuz aileninse kendine özgü bir mutsuzluğu vardır. – Lev Tolstoy, Anna Karenina
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Zamanların en iyisiydi, zamanların en kötüsüydü, hem akıl çağıydı, hem aptallık, hem inanç devriydi, hem de kuşku, Aydınlık mevsimiydi, Karanlık mevsimiydi, hem umut baharı, hem de umutsuzluk kışıydı, hem her şeyimiz vardı, hem hiçbir şeyimiz yoktu, hepimiz ya doğruca cennete gidecektik ya da öteki yana – sözün kısası, şimdikine öylesine yakın bir dönemdi ki, kimi yaygaracı otoriteler bu dönemin, iyi ya da kötü fark etmez, sadece “daha” sözcüğünü kullanarak diğerleriyle karşılaştırılabileceğini iddia ederdi. – Charles Dickens, İki Şehrin Hikâyesi
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Sarman, Babaç Buck Mulligan üzerine bir aynayla bir ustura haçvari konmuş tıraş sabunu köpüğü dolu tasıyla merdiven başında belirdi.– James Joyce, Ulysses
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Genç ya da usta, bütün yazarların korkularındandır başlangıç cümleleri. En iyisini yakaladığınızda, gerisi kolay gelir. Yoksa sorun bitmez. American Book Review dergisi, romanların en iyi başlangıç cümlelerini seçti. Albay Aureliano Buenda, yıllar sonra idam mangasının karşısına dikildiğinde, babasının onu buzu keşfetmeye götürdüğü o çok uzaklarda kalmış ikindi vaktini anımsayacaktı. – Gabriel García Márquez, Yüzyıllık Yalnızlık
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Josef K. iftiraya uğramış olmalıydı, çünkü kötü bir şey yapmadığı hâlde bir sabah tutuklandı. – Franz Kafka, Dava
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Parmaklığın arkasında, sarmaşıkların arasından, vurduklarını görüyordum.–William Faulkner, Ses ve Öfke
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Italo Calvino’nun yeni kitabı Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcu romanını okumaya başlamak üzeresin. – Italo Calvino, Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcu
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La Mancha’nın, adını hatırlamadığım bir köyünde, fazla uzun zaman önce sayılmaz, evde mızrağı, eski deri kalkanı asılı asilzadelerden biri yaşardı; cılız bir beygiri, bir de tazısı vardı. – Miguel de Cervantes, Don Quijote
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Anam ölmüş bugün. – Albert Camus, Yabancı
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Ben hasta bir adamım… Gösterişsiz içi hınçla dolu bir adamım ben. – Fyodor Mihailoviç Dostoyevski, Yeraltından Notlar
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Çok genç ve toy günlerimde babamın verdiği bir öğüt aklımdan hiç çıkmadı.– F. Scott Fitzgerald, Muhteşem Gatsby. Kaynak: (notosoloji.com)