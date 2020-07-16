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Eda Taşpınar, 90 yaşındaki anneannesiyle yoga yaptı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla beğeni toplayan Eda Taşpınar, Instagram hesabından 90 yaşındaki anneannesiyle fotoğraflarını paylaştı. Anneannesinin yaşına rağmen yaptığı esnek hareketler, takipçileri tarafından beğeni topladı.

16 Temmuz 2020 17:12

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Alaçatı’daki tatilinde anneannesinin enerji dolu halleri paylaşan Taşpınar, bu kez onunla birlikte yoga yaptı.

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Taşpınar, önceki gün de anneannesinin fotoğrafını paylaşıp, “90-hala çok iyi. Anneannem, genlerin ve güçlü auran için teşekkür ederim” notunu yazdı.

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