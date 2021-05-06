Ed Sheeran, İngiliz kulübünün forma sponsoru oldu

Ünlü İngiliz şarkıcı Ed Sheeran, taraftarı olduğu İngiliz kulübü için dev bir adım attı. İngiliz şarkıcı Ed Sheeran, taraftarı olduğu takımın forma sponsoru oldu.
06 Mayıs 2021 15:21
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İngiliz şarkıcı Ed Sheeran, taraftarı olduğu takımın forma sponsoru oldu.
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30 yaşındaki İngiliz şarkıcı, Ipswich Town tutkusuyla biliniyor. Çocukluğundan bu yana sıkı bir Ipswich Town taraftarı olan Sheeran, bundan sonra tuttuğu takımın forma sponsoru olacak.
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Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, yeni sezondan itibaren erkek ve kadın takımlarının forma göğüs sponsorunun Ed Sheeran olacağı resmen duyuruldu. Ed, formada yer alacak sembolün anlamını ise henüz açıklamadı ve zamanla her şeyin anlaşılacağını söyledi.
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"Futbol kulübü burada yerel toplumun büyük bir parçası ve bu da benim desteğimi gösterme yolum."
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"Portman Road'a her gidişimde çok büyük keyif aldım. Stadyumlar taraftarlara açıldığı anda yeniden oraya gideceğim! Bunu dört gözle bekliyorum. ABD'den yeni sahiplerin de gelmesiyle daha heyecan verici zamanların geleceği kesin."
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İngiliz şarkıcı 2017'de 'Shape of You' adlı şarkısıyla dünya çapında ün kazandı. Sheeran'ın bu şarkısı YouTube'da yaklaşık 5.3 milyar kez görüntülendi.
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Genç şarkıcı Ed Sheeran bir de rekor kırdı. “Divide” ismini verdiği dünya turnesi, en çok seyredilen ve en çok hasılat elde eden turne olarak tarihe geçti. Ed Sheeran bu turne ile yaklaşık 8,5 milyon insana ulaştı ve 736 milyon dolar hasılat elde etti