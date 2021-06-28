Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu evlendi

Ünlü sunucu Ece Erken, yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile nikah masasına oturdu. Çift, Bodrum'da dünya evine girdi
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Ece Erken’in, evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’yla aşk yaşadığı haberleri uzun süre konuşulmuş ve ardından da Mahmutyazıcıoğlu eşinden boşanmıştı. İlişkilerine ikinci bir şans veren çift, evlendi.
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Erken ile Mahmutyazıcıoğlu, evlilik haberlerini sosyal medya hesabından duyurdu. Ünlü sunucu, "Herkese selam. Biz evlendik. Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Başta ailemize sonra dostlarımıza, sevenlere yanımızda olan herkese teşekkür ederiz." dedi.
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Erken, 2007–2009 yılları arasında Tuncer Öztarhan, 2014-2015 yılları arasında ise Serkan Uçar ile evlilik yaşamıştı. Erken'in Uçar ile birlikteliğinden Eymen (6) adında bir oğlu bulunuyor.
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Sunucu Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun aşk yaşadığı iddialarının ardında Erken, hakkında çıkan haberlerden sonra konuyla ilgili, "9 ay önce dava açılmış ve ayrı evlerde yaşıyorlar. Eşiyle aynı evde yaşayan biriyle birlikte olmadım" açıklamasını yapmıştı.
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Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun o dönem eşi olan Benan Mahmutyazıcıoğlu ise, Ece Erken'in, gece yarısı evinin önüne gelip, araçlarına zarar verdiğini gösteren görüntüleri paylaşmıştı. Mahmutyazıcıoğlu, ardından Ece Erken hakkında tedbir kararı aldırdığını duyurmuştu.
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İlişkisini canlı yayında ilan eden Ece Erken, gelen tepkiler üzerine sunuculuğunu yaptığı magazin programından istifa etmişti.
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Şafak Mahmutyazıcıoğlu, boşanmasıyla ilgili "Boşanmamın Ece ile alakası yoktur. İsim Ece Erken yerine başka biri olsaydı bu konu kimsenin umrunda olmayacak, kimse de bu durumdan haberdar olmayacaktı. Eşimden ayrılma kararı aldığım ve evden uzakta yaşadığım bu dönemde Ece ile tanıştım ve bir ilişkim oldu" açıklamasını yapmıştı.