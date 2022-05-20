Ece Erken ekranlara dönüyor

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun vefatıyla sarsılan Ece Erken sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı. Ünlü isim, bir hayranının 'Seni ekranlarda ne zaman göreceğiz?' sorusuna yanıt verdi. Ocak ayında avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu kaybeden Ece Erken, takipçilerinin sorularını yanıtladı.
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Eşini kaybettiğinden beri psikoloğa gittiğini söyleyen ve güçlü kalmaya çalıştığını ifade eden ünlü sunucu, kendisine gelen destek mesajlarına teşekkür etti.
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Erken, bir takipçisinin; "Ekranlara dönmeni dört gözle bekliyorum. Ne zaman göreceğiz seni ekranlarda?" sorusuna da yanıt verdi. Erken, "Magazin programı değil. Görüşmeler var, az kaldı" dedi.
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Erken, bir takipçisinin "Sormak için erken ama bir daha evlenmeyi düşünür müsünüz" sorusuna da "Çok çok çok çok çok erken" yanıtını verdi.