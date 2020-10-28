Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş’a 1 yıl 7 ay hapis cezası
Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş ile eski eşi Gonca Sağlam'ın İstanbul Adliyesi 5. Asliye Ceza Mahkemesi görülen kasten yaralama iddiasıyla açılan davada karar çıktı
28 Ekim 2020 17:46
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Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş ile 2018 yılında boşandığı Gonca Sağlam arasında ‘kasten yaralama’ iddiasıyla açılan davada karar çıktı.
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Uğur Akkuş’un, yaralama eylemi sonucu kemik kırığına neden olduğu gerekçesiyle istinaf yolu açık olmak üzere 1 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi.
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tv100’ün haberine göre, Akkuş daha önce de aynı suçtan hüküm giydiği için cezasında indirim yapılmadı.
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Gonca Sağlam, 2017 yılında Uğur Akkuş’un Göktürk’teki evlerinde yaptıkları kavga sırasında burnunu kırdığını belirterek şikayetçi olmuştu.
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