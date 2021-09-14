Çocukların yeme alışkanlıklarını düzenleyecek 9 öneri
14 Eylül 2021 10:12
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Pandemi süresinde bozulan uyku düzeni ve beslenme gibi sağlıklı yaşam alışkanlıkları, okulların açılmasıyla birlikte yeniden önem kazandı. Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi’nden Uzm. Diyetisyen ve Uzm. Klinik Psikolog Merve Öz, kısıtlamalar döneminde, çocukların okula gidemedikleri için fazla hareket edemediklerini, evden çıkamadıkları için de birçoğunun can sıkıntısından yemeğe yöneldiklerine ve yeme alışkanlıklarının bozulduğuna dikkat çekti. Uzm. Diyetisyen ve Uzm. Klinik Psikolog Öz, yeme alışkanlıklarının düzeltilmesi ve sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırma konusunda ebeveynlere önerilerde bulundu.
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Çocukların çok gelişmiş gözlem ve taklit yeteneklerinin olduğunu hatırlatan Uzman Dyt. ve Uzm. Klinik Psikolog Merve Öz, ebeveynlerini taklit eden, rol model alan çocuklara örnek olmak için anne ve babaların sağlıklı yeme alışkanlıkları geliştirmeleri gerektiğini vurguladı. Güne kahvaltı ile başlamanın iki yararı olduğunu belirten Öz, “Yumurta anne sütünden sonra en kaliteli proteindir. Süt ve peynirin protein oranı yüksek olmakla birlikte kalsiyum kaynaklarıdır. Zeytin bağışıklık sistemini korur ve tok tutar. Ayrıca lif kaynağıdır. Yumurta, peynir ve zeytinli bir kahvaltı sağlık açısından çok yararlıdır." dedi.
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Güzel yapılmış bir kahvaltının ikinci yararını ise Öz, şöyle açıkladı: "Tokluk sağlayacağından kan şekerini dengede tutar ve sağlıksız gıdalara yönelme isteğini azaltır. Yapılan çalışmalar güne yumurta ile başlandığında gün içinde alınan kalorinin, yumurta yenilmeyen güne göre daha az olduğunu göstermiştir.”
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Ebeveynlerin en sık karşılaştığı sorunlardan birinin de bazı yiyeceklerin çocuklar tarafından sevilmediği gerekçesiyle tüketilmemesi olarak belirten Öz, şu önerileri verdi: “Yumurta sevmeyen ya da kokusundan hoşlanmayan bir çocuğun, yumurtayı sevebilmesi için omlet ya da menemen şeklinde denemesi sağlanabilir. Omleti yiyen bir çocuğun haşlanmış yumurtayı yemesi daha kolay olacaktır. Kefir sevmeyen çocuklar için de ilk başta evde hazırlanmış meyveli kefir denenebilir. Sade kefirin içine meyve püresi eklenerek çocuğun kefir içmesi sağlanabilir. Ayrıca ürünleri hazırlarken çocukları da kendinize yardımcı etmeniz de yarar sağlayacaktır.”
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Öz, önerilerine şöyle devam etti: “Küçük yaşlarda sebze ve meyveleri tanıtmak adına boyama veya hikâye kitapları alabilirsiniz. Severek tükettikleri gıdaların yanına; çorbaların, omletlerin, sandviçlerin içine sebzeler ekleyebilirsiniz. Sebzeli pizza veya mücver gibi gıdalar hazırlayabilirsiniz. Sebzeleri fırında pişirerek kıtır kıtır bir kıvam almasının sağlanması da çocukların sebzeye olan ilgisini artırabilmektedir, sebzeleri fırında pişirerek tüketimini sağlayabilirsiniz.
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Çocuklarda yemek seçme davranışının yaşla birlikte daha da arttığını söyleyen Uzm. Dyt. Merve Öz, bu konuda 3 yemek kaşığı kuralını uygulamalarını önererek, “Yemek seçen çocuklara aileler, daha özel ve daha karbonhidratlı yemekleri yapıyor. Çünkü brokoli, pırasa, kerevizin aksine pilav, makarna, patates tüm çocuklar tarafından seviliyor. Özellikle sebze yemeyen çocuklara, evde pişen sebzelerden 2-3 kaşık yediği takdirde, onun sevdiği ve yine evde pişen yiyeceği yeme kuralı getirilebilir” ifadelerini kullandı.
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Öz, yemeğin çocuklara ceza ve ödül olarak sunulmasının doğru olmadığının altını çizerek şunları söyledi: “Duygusal yemek yeme; kişinin açlıktan ziyade olaylara yemek yiyerek tepki vermesidir. Kişinin üzgün, stresli olduğu için yani olumlu duyguyu ortaya çıkarmak için yemek yemesidir. Hâlbuki yemek yeme fizyolojik bir ihtiyaçtır. Ceza ve ödül olarak değerlendirilmemelidir."
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Öz, yapılan araştırmaların aile ile yemek yiyen çocukların daha sağlıklı yemek tercihlerinde bulunduklarını gösterdiğini belirterek "Bununla birlikte okul başarılarının daha iyi olduğu, zararlı alışkanlık (sigara, alkol, madde kullanımı) geliştirme riskinin daha düşük olduğu da araştırmalarla ortaya konuyor. Canınız abur cubur istediğinde; dolabı açıp yemek, markete gidip almaktan çok daha kolaydır. Bu nedenle, çocukların ellerinin altında zararlı gıdalar bulundurulmamalı ve onların iradeleri zorlanmamalı." diye konuştu. Ebeveynlerin çocuklarını günlük fiziksel aktiviteye teşvik etmeleri gerektiğini belirten bulunan Öz, beraber yürüyüş ve etkinlikler düzenlemenin çocukların hareketsiz kalmasını önleyeceğini ifade etti.