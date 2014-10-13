Ebeveynlere 10 teknolojik gereç

Çanta Yatak: Bu çanta bebeğiyle seyahat etmek isteyenler için ideal bir çözüm sunuyor. Hem bebeğinizin eşyalarını rahatlıkla taşıyabilirsiniz hem de istediğiniz zaman ona konforlu bir uyku imkanı tanıyabilirsiniz
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Ninni söyleyen kanguru: Bebeğinizi hem kucağınızda taşıyan hem de ona ninniler söyleyen bu gereç sayesinde artık onu uyutmanız her zamankinden daha kolay
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Teknolojik bebek arabası: Yeni nesil bebek arabaları sayesinde artık onu gezdirirken telefonunuzu da şarj edebilir, navigasyon ekranından gideceğiniz yolları görebilir ve otomatik pilot sürüşüyle belirli rotalarda siz itmeden de yolculuk edebilmesini sağlayabilirsiniz
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Ağlama analizcisi: Bebeğinizin neden ağladığını anlamıyor musunuz? Bu yüksek teknolojiyle yapılmış gereç sayesinde bebeğinizin sesi analiz edilerek neden ağladığı çözümleniyor. Artık bebeğiniz aç olduğu için mi yoksa gazı olduğu için mi ağlıyor rahatlıkla anlayabileceksiniz
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Mama kaşığı: Belki de bir bebeğe yaptırabileceğiniz en zor şey ona yemek yedirmek olabilir. Sürekli mama tabağına uzanmaktan bezenler için, kendi mama haznesine sahip bu kaşık, bebeklere yemek yedirmeyi eğlenceli ve basit bir hale getiriyor
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Portatif çocuk parkı: Havalar kötü ve siz çocuğunuzu parka götüremiyor musunuz? Ama durmak istemiyor değil mi? O zaman bu portatif sistemler evinizin içinde özel bir oyun alanı oluşturmanızı sağlayabilir
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Hamilelik müzik kiti: Bebeklerin anne karnında müzikleri algılayabildikleri bilimsel bir gerçek. Bu gereç de işte bebeğinize daha doğmadan istediğiniz şarkıları dinletebilmenizi sağlıyor. Anne karnında dinlenen müzikler ilerleyen yaşlarda bir çok psikolojik sorunu çözmekte faydalı olduğu için, ıskalanmaması gereken bir teknoloji olduğunu söyleyebiliriz
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Uyku ses sistemi: Bebekler için uyuma esnasında duydukları sesler önemli bir faktördür. İşte bu araç da bebeğinize bir çok farklı ses dinletebilmenizi sağlıyor. İsterseniz deniz sesi, isterseniz şehir sesi... Bebeğinize hangisi huzur veriyorsa onu dinletebilirsiniz
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Portatif ultrason: Artık evde, işte, istediğiniz yerde bebeğinizi görebilir merak edenlere gösterebilirsiniz. Portatif ultrason aracı sayesinde bebeğinizin tüm gelişimini kendiniz takip edebilirsiniz.
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Çocuk için gece lambası: Çocukların en büyük korkusu gece kalktıklarında karanlıkta kalmaktır. Yeni nesil gece lambaları sayesinde çocuğunuz gece kalktığında ışığını rahatça ve kendisine zarar vermeden yanında taşıyabilecek ve karanlıkta kalmayacak