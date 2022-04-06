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Düzce- Sakarya yolu çökme nedeniyle ulaşıma kapandı

06 Nisan 2022 13:36

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Düzce- Sakarya yolu çökme nedeniyle ulaşıma kapandı

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Düzce ve Zonguldak illeri ile Sakarya arasında ulaşımı sağlayan Karadeniz Sahil Yolu’nda heyelan meydana geldi. Büyük çapta çökme oluşan kara yolu, trafiğe kapatıldı.

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Düzce ve Zonguldak illeri ile Sakarya arasında ulaşımı sağlayan Karadeniz Sahil Yolu, aşırı kar yağışının ardından eriyen kar sularının etkisi ile Akçakoca Edilli mevkiinde meydana gelen heyelan nedeniyle çöktü.

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Yol kullanılmaz hale gelirken, asfalt tamamen zarar gördü. Çökme sonrası yol, her iki yönlü trafiğe kapatıldı. Jandarma ekipleri, Hemşin köyü sapak mevkiinde yolu kapatarak araçların geçişine izin vermedi. Düzce- Sakarya istikametine gidecek araçlar ise köy içlerinde oluşturulan alternatif yollara yönlendirildi.

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Diğer yandan yaklaşık 50 metrelik kısmı zarar gören yol, havadan dronla görüntülendi.

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