Düzce’de sağanak yağış etkili oldu: Dere taştı, yol çöktü, mahsur kalan 47 kişi kurtarıldı
07 Temmuz 2021 07:18
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Düzce’de sağanak yağış etkili oldu: Dere taştı, yol çöktü, mahsur kalan 47 kişi kurtarıldı
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Düzce'de akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış sele neden oldu. Akçakoca, Çilimli ve Cumayeri ilçelerinde dereler taşınca yol çöktü. Ekipler köylerde mahsur kalanlara ulaşmak için çalışma başlattı. Can kaybının yaşanmadığı olayda mahsur kalan 47 kişi kurtarıldı.
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Sağanak nedeniyle Kıran Deresi'nin taşması sonucu Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ve Uğurlu köylerine ulaşım sağlanan yolda göçük oluştu. İl Özel İdaresine bağlı ekipler, iş makineleri yardımıyla köylere ulaşmak için alternatif yol açmak için çalışma başlattı.
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Köylerde bulunan ve evlerini su basan bazı vatandaşların evlerinin üst katına çıkarak yetkililere haber verdiği öğrenildi.
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Çilimli ilçesine bağlı Mısırlı ve Kırkharman köylerinde de etkili olan sağanak nedeniyle dere taşması ihtimaline karşı vatandaşlar güvenli bölgelere gitti.
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Ayrıca AFAD ve bazı arama kurtarma dernekleri ekipleri, bölgede hazırlık yaptı. Düzce Valiliği tarafında oluşturulan kriz masasına gelen ihbarları değerlendirdi.
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Selden zarar gören Esma Hanım, Uğurlu, Mısırlık, Kırkharman, Boğaziçi ve Akçakoca bölgelerinde incelemelerde bulunana Düzce Valisi Cevdet Atay, incelemenin ardından yaptığı açıklamada, bölgede yaşayanlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
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Yağışın geniş bir alanda etkili olduğunu ve can kaybı yaşanmadığını anlatan Vali Atay, "Yollarımıza, köprülerimize zararları söz konusu. Bunlar kısa zamanda giderilir. Uğurlu, Esmahanım ve Dilaver köyümüzde incelemeler yaptık. Oradaki durumu kendi gözlerimizle bire bir gördük." diye konuştu.
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Ekiplerin yaklaşık 7 saattir sorun olan bölgelerde çalışmalar yürüttüğünün altını çizen Vali Atay, şöyle konuştu:
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"Tüm ekiplerimiz yaklaşık 6-7 saattir olay yerinde. Kaymakamlarımız kriz merkezlerimizin başında olayları bire bir takip ettiler. Yarın arkadaşlarımız yağışlar bittikten sonra gerekli hasar tespit çalışmalarını yaparlar. Kısa zamanda neticelenir."