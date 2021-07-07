T24 LogoT24 Logo

Düzce’de sağanak yağış etkili oldu: Dere taştı, yol çöktü, mahsur kalan 47 kişi kurtarıldı

07 Temmuz 2021 07:18

122

Düzce’de sağanak yağış etkili oldu: Dere taştı, yol çöktü, mahsur kalan 47 kişi kurtarıldı

222

Düzce'de akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış sele neden oldu. Akçakoca, Çilimli ve Cumayeri ilçelerinde dereler taşınca yol çöktü. Ekipler köylerde mahsur kalanlara ulaşmak için çalışma başlattı. Can kaybının yaşanmadığı olayda mahsur kalan 47 kişi kurtarıldı.

322

Sağanak nedeniyle Kıran Deresi'nin taşması sonucu Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ve Uğurlu köylerine ulaşım sağlanan yolda göçük oluştu. İl Özel İdaresine bağlı ekipler, iş makineleri yardımıyla köylere ulaşmak için alternatif yol açmak için çalışma başlattı.

422

Köylerde bulunan ve evlerini su basan bazı vatandaşların evlerinin üst katına çıkarak yetkililere haber verdiği öğrenildi.

522

Çilimli ilçesine bağlı Mısırlı ve Kırkharman köylerinde de etkili olan sağanak nedeniyle dere taşması ihtimaline karşı vatandaşlar güvenli bölgelere gitti.

622

Ayrıca AFAD ve bazı arama kurtarma dernekleri ekipleri, bölgede hazırlık yaptı. Düzce Valiliği tarafında oluşturulan kriz masasına gelen ihbarları değerlendirdi.

722

Selden zarar gören Esma Hanım, Uğurlu, Mısırlık, Kırkharman, Boğaziçi ve Akçakoca bölgelerinde incelemelerde bulunana Düzce Valisi Cevdet Atay, incelemenin ardından yaptığı açıklamada, bölgede yaşayanlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

822

Yağışın geniş bir alanda etkili olduğunu ve can kaybı yaşanmadığını anlatan Vali Atay, "Yollarımıza, köprülerimize zararları söz konusu. Bunlar kısa zamanda giderilir. Uğurlu, Esmahanım ve Dilaver köyümüzde incelemeler yaptık. Oradaki durumu kendi gözlerimizle bire bir gördük." diye konuştu.

922

Ekiplerin yaklaşık 7 saattir sorun olan bölgelerde çalışmalar yürüttüğünün altını çizen Vali Atay, şöyle konuştu:

1022

"Tüm ekiplerimiz yaklaşık 6-7 saattir olay yerinde. Kaymakamlarımız kriz merkezlerimizin başında olayları bire bir takip ettiler. Yarın arkadaşlarımız yağışlar bittikten sonra gerekli hasar tespit çalışmalarını yaparlar. Kısa zamanda neticelenir."

1122

İşte yaşananlardan geriye kalan kareler şöyle:

1222

1322

1422

1522

1622

1722

1822

1922

2022

2122

2222

düzceyol çökmesiyağış
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24