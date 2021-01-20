Duygu Özaslan yaptığı reklamla dalga konusu oldu
YouTube'da çektiği makyaj videolarıyla tanınan Duygu Özaslan, spor yaptığı sırada bir markanın suluğunu tanıttı. Özaslan, suluğu anlatırken kullandığı ifadelerle sosyal medyada dalga konusu oldu.
20 Ocak 2021 20:01
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Basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la mutlu bir beraberliği olan Özaslan sosyal medyadan sık sık paylaşım yapıyor.
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Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan son paylaşımında, spor yaptığı sırada bir markanın suluğunu tanıttı.
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Bir dönem kilolarıyla gündeme gelen Özaslan, spor esnasında çektiği tanıtım videosunda kullandığı ifadeler sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.
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Ünlü fenomen, suluğu anlatırken kullandığı "İstediğim zaman bittikçe doldurabiliyorum. Küçük küçük, yudum yudum içebiliyorsunuz" ifadeleriyle sosyal medyada dalga konusu oldu.
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Özaslan, Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda, "İstediğim zaman bittikçe doldurabiliyorum. Küçük küçük yudum yudum içebiliyorsunuz" ifadelerini kullanması çok konuşuldu.
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Duygu Özaslan yaptığı reklamla dalga konusu oldu
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Duygu Özaslan yaptığı reklamla dalga konusu oldu
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