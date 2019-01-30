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Duvarın dili: Burada her şey var

Twitter'daki @kontakt_lens isimli kullanıcı, takipçilerine beğendikleri duvar yazılarını paylaşmalarını istedi. Ortaya birbirinden ilginç duvar yazıları çıktı.

30 Ocak 2019 09:06

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Duvarın dili: Burada her şey var

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Duvarın dili: Burada her şey var

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Duvarın dili: Burada her şey var

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Duvarın dili: Burada her şey var

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Duvarın dili: Burada her şey var

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Duvarın dili: Burada her şey var

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Duvarın dili: Burada her şey var

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Duvarın dili: Burada her şey var

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Duvarın dili: Burada her şey var

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Duvarın dili: Burada her şey var

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Duvarın dili: Burada her şey var

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Duvarın dili: Burada her şey var

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Duvarın dili: Burada her şey var

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Duvarın dili: Burada her şey var

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Duvarın dili: Burada her şey var

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Duvarın dili: Burada her şey var

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Duvarın dili: Burada her şey var

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duvar yazısıduvarburada her şey var
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